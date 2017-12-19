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Происшествия
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Общество
Свалку, заметную из космоса, ликвидируют на Дальнем Востоке
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    Свалку, заметную из космоса, ликвидируют на Дальнем Востоке

    9:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:01  19 Декабря 2017
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    Свалку, заметную из космоса, ликвидируют на Дальнем Востоке

    Хабаровск, 19 декабря. Администрацию Нанайского района обязали ликвидировать стихийную свалку, которая, по словам общественников, видна из космоса.

    Свалка находится на подъезде к селу Найхин. В региональном отделении Общероссийского народного фронта уточнили, что по вопросу ее ликвидации активисты обратились в прокуратуру еще в апреле, пишет Deita.ru.

    Дело было передано в Хабаровский краевой суд, который обязал местных властей убрать свалку в течение трех месяцев. Районная администрация с таким решением не согласилась и попыталась его обжаловать, однако суд своих требований не изменил.

    Ранее жители Москвы и Московской области пожаловались на неприятный запах, источником которого, как выяснилось, оказался мусорный полигон в Балашихе. 

    Автор: Алексей Громов
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    #мусор #свалка #дальний восток
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