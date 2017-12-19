Свалку, заметную из космоса, ликвидируют на Дальнем Востоке

Хабаровск, 19 декабря. Администрацию Нанайского района обязали ликвидировать стихийную свалку, которая, по словам общественников, видна из космоса.

Свалка находится на подъезде к селу Найхин. В региональном отделении Общероссийского народного фронта уточнили, что по вопросу ее ликвидации активисты обратились в прокуратуру еще в апреле, пишет Deita.ru.

Дело было передано в Хабаровский краевой суд, который обязал местных властей убрать свалку в течение трех месяцев. Районная администрация с таким решением не согласилась и попыталась его обжаловать, однако суд своих требований не изменил.

Ранее жители Москвы и Московской области пожаловались на неприятный запах, источником которого, как выяснилось, оказался мусорный полигон в Балашихе.