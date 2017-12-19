«Одиночество глобальной державы»: Пушков прокомментировал вето США на резолюцию по Иерусалиму

Москва, 19 декабря. Вашингтон, заблокировав принятие резолюции о непризнании изменения статуса Иерусалима, сам оказался в изоляции. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

Как добавил Пушков, на Западе любят пугать изоляцией в ООН. По мнению сенатора, по вопросу об Иерусалиме в Совете Безопасности ООН в изоляции оказались Соединенные Штаты Америки.

«Одни против 14. Одиночество глобальной державы», — написал Пушков в Twitter.

Накануне в Вашингтоне заблокировали принятие СБ ООН резолюции. Документ не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение. Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Ранее Пушков предложил разделить ответственность за расширение НАТО на Восток между США и Михаилом Горбачевым.