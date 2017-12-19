«Подбрюшье США»: СМИ объяснили, зачем Россия расширяет нефтяные проекты у американских границ

Москва, 19 декабря. Россия собирается установить новые нефтяные вышки в государствах, граничащих с США. В частности, речь идет о проектах в странах Карибского бассейна.

Усиление российских нефтяных проектов в зоне экономических интересов США наносит сильный удар по американской экономике. Такие шаги нефтегазовых игроков предпринимаются, чтобы сохранить лидирующие позиции РФ на мировом рынке энергоресурсов.

После избрания в 2016 году нового главы Белого дома Дональда Трампа у США появились возможности составить России конкуренцию в качестве поставщика нефти и газа, однако российские энергетические компании не дадут Вашингтону так легко открыть «нефтяные краны», пишет «НьюИнформ».

Для этого российские нефтегазовые компании начали активное продвижение на американский континент, укрепляясь в соседних со Штатами государствах.

Так, «Газпром» уже дал понять о своей заинтересованности в латиноамериканском рынке, в частности, в реализации проектов в Венесуэле. В свою очередь «Роснефть» собирается закрепиться в странах Карибского бассейна. Глава компании Игорь Сечин во время встречи с главой Кубы Раулем Кастро уже обсудил вопросы совместной российско-кубинской добычи нефти на территории республики.

Прощупывая «подбрюшье США», они лишают Вашингтон потенциальных и дешевых рынков сбыта и заставляют тратиться на транзит энергоресурсов за океан. Это также ведет к довольно высокой стоимости американской нефти на территории европейских государств, что сейчас приводит к значительным потерям американского бизнеса, а в долгосрочной перспективе не даст проектам США составить конкуренцию проектам РФ в ЕС.

Напомним, как сообщали «Известия», встреча главы «Роснефти» Игоря Сечина и кубинского лидера Рауля Кастро прошла 17 декабря.