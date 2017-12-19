Палестина запросила проведения специальной сессии ГА ООН по Иерусалиму

Нью-Йорк, 19 декабря. Власти Палестины запросили проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой буде рассмотрен статус Иерусалима.

Как сообщают «Известия», заседание на тему будет проведено в самые ближайшие дни. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что на рассмотрение будет вынесен почти такой же проект, который был заблокирован в Совбезе.

«В случае поддержки документа большинством членов ООН, Генассамблея, не опасаясь вето, заявит, что международное сообщество отказывается принять одностороннюю позицию Америки и нарушения международного права и резолюций СБ и ГА», — добавил представитель Палестины.

Как напоминает RT, накануне США заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля.

