Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Весь мир
Палестина запросила проведения специальной сессии ГА ООН по Иерусалиму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Палестина запросила проведения специальной сессии ГА ООН по Иерусалиму

    8:32  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:33  19 Декабря 2017
    957

    Палестина запросила проведения специальной сессии ГА ООН по Иерусалиму

    Нью-Йорк, 19 декабря. Власти Палестины запросили проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой буде рассмотрен статус Иерусалима.

    Как сообщают «Известия», заседание на тему будет проведено в самые ближайшие дни. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что на рассмотрение будет вынесен почти такой же проект, который был заблокирован в Совбезе.

    «В случае поддержки документа большинством членов ООН, Генассамблея, не опасаясь вето, заявит, что международное сообщество отказывается принять одностороннюю позицию Америки и нарушения международного права и резолюций СБ и ГА», — добавил представитель Палестины.

    Как напоминает RT, накануне США заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оон #га оон #палестина #иерусалим
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть