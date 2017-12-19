Токио закупит у США и разместит два комплекса ПРО

Токио, 19 декабря. Правительство Японии утвердило решение о размещении в стране двух американских комплексов ПРО. В Токио считают, что необходимость этих комплексов объясняется ростом ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

Отмечается, что два комплекса смогут охранять небо над территорией Японии от ударов. При этом стоимость одного комплекса составит около 100 миллиардов иен (около 889 миллионов долларов).

Ранее в США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война. Специализирующийся на вопросах военной доктрины профессор США Роберт Фарли перечислил регионы, в которых может начаться Третья мировая война в 2018 году. По его мнению, одним из них является Корейским полуостров, в котором сохраняется напряженность из-за конфликта между КНДР и США.