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Общество
Известный ведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак
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    Известный ведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак

    8:40  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:40  19 Декабря 2017
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    Известный ведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак

    Москва, 19 декабря. Известный журналист и телеведущий ток-шоу «Воскресный вечер» Владимир Соловьев в прямом эфире рассказал о том, что иногда у него создается впечатление, что «в каждом российском футболисте живет маленькая Ксения Собчак». 

    Соловьев сравнил Собчак с российскими футболистами, но не объяснил почему он сделал такой вывод. Таким мнением он поделился, возможно, по той причине, что Собчак так далека от простого народа, как и получающие баснословные деньги российские футболисты топ-клубов РФПЛ. 

    Впрочем, ведущий не вдавался в подробности, сообщает «Спорт Уик-Энд».

    «Мне иногда кажется, что в каждом нашем футболисте живет маленькая Собчак. Надеюсь, не во всех», — поделился мнением Соловьев. 

    Кроме того, он отметил, что российские игроки смогут проявить себя, если «сломать ноги Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Златану Ибрагимовичу». 

    Известный ведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак

    Напомним, экс-ведущая «Дома-2» Собчак ранее приняла решение участвовать в президентских выборах-2018. 

    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах Российской Федерации. 

    Автор: Дана Балан
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    #собчак #соловьев #футболисты
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