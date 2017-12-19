Известный ведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак

Москва, 19 декабря. Известный журналист и телеведущий ток-шоу «Воскресный вечер» Владимир Соловьев в прямом эфире рассказал о том, что иногда у него создается впечатление, что «в каждом российском футболисте живет маленькая Ксения Собчак».

Соловьев сравнил Собчак с российскими футболистами, но не объяснил почему он сделал такой вывод. Таким мнением он поделился, возможно, по той причине, что Собчак так далека от простого народа, как и получающие баснословные деньги российские футболисты топ-клубов РФПЛ.

Впрочем, ведущий не вдавался в подробности, сообщает «Спорт Уик-Энд».

«Мне иногда кажется, что в каждом нашем футболисте живет маленькая Собчак. Надеюсь, не во всех», — поделился мнением Соловьев.

Кроме того, он отметил, что российские игроки смогут проявить себя, если «сломать ноги Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Златану Ибрагимовичу».

Напомним, экс-ведущая «Дома-2» Собчак ранее приняла решение участвовать в президентских выборах-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах Российской Федерации.