Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Россия
Большинство россиян удовлетворены ответами Путина на пресс-конференции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большинство россиян удовлетворены ответами Путина на пресс-конференции

    10:00  19 Декабря 2017
    665

    Большинство россиян удовлетворены ответами Путина на пресс-конференции

    Москва, 19 декабря. Более 80% россиян, знакомых с содержанием прошедшей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, остались удовлетворены ответами главы государства. Об этом говорят итоги следования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Отмечается, что 60% россиян рассказали о том, что знают содержание пресс-конференции. Удовлетворены по итогам пресс-конференции 88% граждан. Недовольными ответами Путина остались около 10% респондентов.

    Как пишет РИА Новости, 46% человек интересовало все выступление Путина, треть опрошенных отметила, что заинтересовали отдельные темы.

    Большинство россиян удовлетворены ответами Путина на пресс-конференции

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть