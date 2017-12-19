Большинство россиян удовлетворены ответами Путина на пресс-конференции

Москва, 19 декабря. Более 80% россиян, знакомых с содержанием прошедшей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, остались удовлетворены ответами главы государства. Об этом говорят итоги следования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 60% россиян рассказали о том, что знают содержание пресс-конференции. Удовлетворены по итогам пресс-конференции 88% граждан. Недовольными ответами Путина остались около 10% респондентов.

Как пишет РИА Новости, 46% человек интересовало все выступление Путина, треть опрошенных отметила, что заинтересовали отдельные темы.