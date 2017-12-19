Сирия: ССА планирует операцию по борьбе с курдскими подразделениями в Африне

Дамаск, 19 декабря. Группировки вооруженной оппозиции при поддержке Турции планируют операцию по борьбе с курдскими подразделениями на северо-западе провинции Алеппо.

По словам командующего дивизией «Султан Мурад» в составе Сирийской свободной армии Ахмеда Османа, турецкие силы готовы начать атаку на курдский кантон Африн и ждут приказа к началу действий.

Осман подчеркнул, что после уничтожения ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) ССА сосредоточилась на борьбе с курдскими вооруженными формированиями. Проводить операцию она планирует при поддержке Анкары, пишет Sputnik.

Сообщается, что в настоящее время под контролем курдских Отрядов народной самообороны находится много арабских и туркменских деревень, перед ССА стоит задача освободить эти населенные пункты.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития подтвердил, что Анкара рассматривает Отряды народной самообороны как террористическую организацию.

Напомним, турецкий войска вошли на территорию курдского кантона Африн в Алеппо в воскресенье. Анкара наращивала военное присутствие вокруг подконтрольных курдам территорий с августа. В регион уже прибыло большое количество военной техники и военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.