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Сирия: ССА планирует операцию по борьбе с курдскими подразделениями в Африне
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    Сирия: ССА планирует операцию по борьбе с курдскими подразделениями в Африне

    8:46  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  19 Декабря 2017
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    Сирия: ССА планирует операцию по борьбе с курдскими подразделениями в Африне

    Дамаск, 19 декабря. Группировки вооруженной оппозиции при поддержке Турции планируют операцию по борьбе с курдскими подразделениями на северо-западе провинции Алеппо.

    По словам командующего дивизией «Султан Мурад» в составе Сирийской свободной армии Ахмеда Османа, турецкие силы готовы начать атаку на курдский кантон Африн и ждут приказа к началу действий.

    Осман подчеркнул, что после уничтожения ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) ССА сосредоточилась на борьбе с курдскими вооруженными формированиями. Проводить операцию она планирует при поддержке Анкары, пишет Sputnik.

    Сообщается, что в настоящее время под контролем курдских Отрядов народной самообороны находится много арабских и туркменских деревень, перед ССА стоит задача освободить эти населенные пункты.

    Сирия: ССА планирует операцию по борьбе с курдскими подразделениями в Африне

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития подтвердил, что Анкара рассматривает Отряды народной самообороны как террористическую организацию.

    Напомним, турецкий войска вошли на территорию курдского кантона Африн в Алеппо в воскресенье. Анкара наращивала военное присутствие вокруг подконтрольных курдам территорий с августа. В регион уже прибыло большое количество военной техники и военнослужащих.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #курды #сса
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