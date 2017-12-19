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Дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием обидчиков
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    Дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием обидчиков

    8:05  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  19 Декабря 2017
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    Дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием обидчиков

    Москва, 19 декабря. Ученые пришли к выводу, что дети в возрасте шести лет и взрослые шимпанзе с удовольствием наблюдают за тем, как наказывают их обидчиков.

    Исследователи из Института человеческой когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка доказали, что и дети, и приматы готовы «платить», чтобы наблюдать восстановление социальной справедливости, пишет журнал Nature Human Behavior.

    В эксперименте приняли участие 17 взрослых шимпанзе (Pan troglodytes) и 72 ребенка в возрасте четырех, пяти и шести лет. В начале эксперимента дети получали жетоны - аналоги денег. Испытуемым показывали кукольный спектакль, в ходе которого куклы предлагают ребенку поиграть в его любимые игрушки. Когда ребенок тянется за игрушкой, одна кукла («просоциального» поведения) позволяет ему взять ее, а другая отбирает («антисоциального»). Затем на сцене появлялась третья кукла — экзекутор, который начинал бить либо «просоциального», либо «антисоциального» персонажа. Далее занавес опускался, и чтобы продолжить смотреть, дети должны были «заплатить» - отдать жетон.

    У шимпанзе роль кукол выполняли люди, а вместо игрушек использовалась еда. Для продолжения просмотра шимпанзе необходимо было сдвинуть тяжелую перегородку.

    Выяснилось, что дети в шестилетней возрастной группе наиболее эмоционально реагируют на происходящее и наиболее охотно «платят» за «торжество справедливости». Дети более младшего возраста не проявляли такого интереса к происходящему.

    50% шимпанзе также желали увидеть наказание обидчика и «платили» за это физическим усилием, открывая тяжелую перегородку. Всего 19% обезьян захотели смотреть, как наказывают «просоциального» персонажа. Исследователи отмечают интересный факт: шимпанзе-наблюдатели, которых не обижали, реагировали на антисоциальное и просоциальное поведение примерно одинаково.

    Ученые пояснили, что таким образом проявляется инстинкт кооперации, который способствует дальнейшему развитию личности.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дети #исследование
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