Дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием обидчиков

Москва, 19 декабря. Ученые пришли к выводу, что дети в возрасте шести лет и взрослые шимпанзе с удовольствием наблюдают за тем, как наказывают их обидчиков.

Исследователи из Института человеческой когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка доказали, что и дети, и приматы готовы «платить», чтобы наблюдать восстановление социальной справедливости, пишет журнал Nature Human Behavior.

В эксперименте приняли участие 17 взрослых шимпанзе (Pan troglodytes) и 72 ребенка в возрасте четырех, пяти и шести лет. В начале эксперимента дети получали жетоны - аналоги денег. Испытуемым показывали кукольный спектакль, в ходе которого куклы предлагают ребенку поиграть в его любимые игрушки. Когда ребенок тянется за игрушкой, одна кукла («просоциального» поведения) позволяет ему взять ее, а другая отбирает («антисоциального»). Затем на сцене появлялась третья кукла — экзекутор, который начинал бить либо «просоциального», либо «антисоциального» персонажа. Далее занавес опускался, и чтобы продолжить смотреть, дети должны были «заплатить» - отдать жетон.

У шимпанзе роль кукол выполняли люди, а вместо игрушек использовалась еда. Для продолжения просмотра шимпанзе необходимо было сдвинуть тяжелую перегородку.

Выяснилось, что дети в шестилетней возрастной группе наиболее эмоционально реагируют на происходящее и наиболее охотно «платят» за «торжество справедливости». Дети более младшего возраста не проявляли такого интереса к происходящему.

50% шимпанзе также желали увидеть наказание обидчика и «платили» за это физическим усилием, открывая тяжелую перегородку. Всего 19% обезьян захотели смотреть, как наказывают «просоциального» персонажа. Исследователи отмечают интересный факт: шимпанзе-наблюдатели, которых не обижали, реагировали на антисоциальное и просоциальное поведение примерно одинаково.

Ученые пояснили, что таким образом проявляется инстинкт кооперации, который способствует дальнейшему развитию личности.