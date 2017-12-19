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Ирак: в результате авиаудара ВВС к югу от города Киркук уничтожен командир ИГ
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    Ирак: в результате авиаудара ВВС к югу от города Киркук уничтожен командир ИГ

    8:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:01  19 Декабря 2017
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    Ирак: в результате авиаудара ВВС к югу от города Киркук уничтожен командир ИГ

    Багдад, 18 декабря. В результате авиаудара ВВС Ирака к югу от города Киркук были уничтожены высокопоставленный командир запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 и четыре его помощника.

    Об этом сообщают источники в Twitter. 

    Ранее сообщалось, что коалиция США открестилась от подготовки террористов ИГ1 в Сирии. Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции назвал «абсурдной» идею о подготовке альянсом бывших террористов в лагере в Сирии.

    Ирак: в результате авиаудара ВВС к югу от города Киркук уничтожен командир ИГ

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #ирак #киркук
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