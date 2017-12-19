Ирак: в результате авиаудара ВВС к югу от города Киркук уничтожен командир ИГ

Багдад, 18 декабря. В результате авиаудара ВВС Ирака к югу от города Киркук были уничтожены высокопоставленный командир запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 и четыре его помощника.

Об этом сообщают источники в Twitter.

BREAKING: The "wali" of Kirkuk, one of Da'ish's highest-ranking commanders in the area, has been killed by an airstrike in a village 45km south of Kirkuk city. 4 of his aides have also been killed ???????? — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) December 18, 2017

Ранее сообщалось, что коалиция США открестилась от подготовки террористов ИГ1 в Сирии. Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции назвал «абсурдной» идею о подготовке альянсом бывших террористов в лагере в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.