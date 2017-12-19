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Стало известно, сколько кабмин направил на доплаты к пенсиям в 2018 году
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    Стало известно, сколько кабмин направил на доплаты к пенсиям в 2018 году

    8:04  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:05  19 Декабря 2017
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    Стало известно, сколько кабмин направил на доплаты к пенсиям в 2018 году

    Москва, 19 декабря. Правительство Российской Федерации ратифицировало распределение более семи млрд рублей на выплату социальных доплат к пенсии в 13 российских регионах. Соответствующий документ во вторник размещен на сайте кабмина.

    «Утверждено распределение в будущем году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов РФ в размере 7,085 миллиардов рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии», — следует из текста документа.

    Стало известно, сколько кабмин направил на доплаты к пенсиям в 2018 году

    Сообщается, что всего общая численность получателей социальных доплат составит порядка 424 тыс. граждан. При этом средний размер указанных выплат составит от 2,351 тыс. до 8,414 тыс. рублей.

    Стало известно, сколько кабмин направил на доплаты к пенсиям в 2018 году

    Напомним, накануне глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов сообщил, что средняя страховая пенсия неработающих граждан РФ через два года достигнет 15,5 тыс. рублей.

    Автор: Дана Балан
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