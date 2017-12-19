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Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги 2017 года
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    Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги 2017 года

    8:19  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:19  19 Декабря 2017
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    Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги 2017 года

    Тула, 19 декабря. Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги первого круга чемпионата России по футболу (РФПЛ) сезона-2017/18. 

    По словам сербского специалиста, уходящий год сложился не самым лучшим образом.

    «Не могу сказать, что он был очень хорош. Когда я еще работал в чемпионате Сербии, мы с «Црвеной Звездой» заняли второе место, пропустив вперед «Партизан», — напомнил он.

    Наставник «Арсенала» также отметил, что первой частью чемпионата России он не очень доволен, поскольку считает, что команда могла выступить лучше, пишут «Известия»

    Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги 2017 года

    Также Божович признался, что для него самым приятным моментом этого года стала победа над сине-бело-голубыми, а неприятным  — неудачи в играх с пермским «Амкаром» и петербургским «Тосно». 

    Напомним, по итогам первого круга РФПЛ тульская команда заняла 9-е место, набрав 25 очков. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #тула #арсенал #божович
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