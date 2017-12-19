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Ирак: правительственные войска очистили от боевиков Салах эд-Дин и Дияла
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    Ирак: правительственные войска очистили от боевиков Салах эд-Дин и Дияла

    7:53  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:54  19 Декабря 2017
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    Ирак: правительственные войска очистили от боевиков Салах эд-Дин и Дияла

    Багдад, 18 декабря. Иракские  войска сообщили об окончании операции по очистке границы между провинциями Салах эд-Дин и Дияла от ловушек, СВУ и тоннелей боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

    Как пишет Iraqi News, очаг на границах между провинциями Дияла и Салах эд-Дин был полностью захвачен иракскими войсками.

    Отмечается, что операция шла в течение двух трех дней. Она позволила уничтожить туннели, окопы, места, где базировались террористы. 

    Ранее сообщалось, что ИГ1 лишилось почти 100% территории в Сирии и Ираке. 

    Ирак: правительственные войска очистили от боевиков Салах эд-Дин и Дияла

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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