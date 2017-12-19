Ирак: правительственные войска очистили от боевиков Салах эд-Дин и Дияла

Багдад, 18 декабря. Иракские войска сообщили об окончании операции по очистке границы между провинциями Салах эд-Дин и Дияла от ловушек, СВУ и тоннелей боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

Как пишет Iraqi News, очаг на границах между провинциями Дияла и Салах эд-Дин был полностью захвачен иракскими войсками.

Отмечается, что операция шла в течение двух трех дней. Она позволила уничтожить туннели, окопы, места, где базировались террористы.

Ранее сообщалось, что ИГ1 лишилось почти 100% территории в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.