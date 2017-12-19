Эксперт о триумфе волейбольного «Зенита» в Кракове: Победа казанцев закономерна

Казань, 19 декабря. На прошлой неделе в Польше закончился клубный чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Второй раз в истории турнира его победителем стал российский коллектив, но на этот раз не «Белогорье», а казанский «Зенит».

По словам генерального директора новосибирского «Локомотива» Романа Станиславова, на этот раз пришло время клуба из Казани.

«В клубном чемпионате мира казанцы были и вторыми, и третьими, но еще ни разу не побеждали. При этом надо отметить, что нынешний турнир стал, скажем так, полноценным чемпионатом мира», — заявил он.

Станиславов отметил, что на турнире не было проходных команды, добавив, что ранее общался с боссами и игроками казанского клуба и видел их серьезный настрой, пишут «Известия».

«Так что победа «Зенита» закономерна», — подчеркнул он.

Напомним, казанский «Зенит» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира, разгромив итальянский «Лубэ» со счетом 3-0.