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Эксперт о триумфе волейбольного «Зенита» в Кракове: Победа казанцев закономерна
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    Эксперт о триумфе волейбольного «Зенита» в Кракове: Победа казанцев закономерна

    7:52  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:52  19 Декабря 2017
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    Эксперт о триумфе волейбольного «Зенита» в Кракове: Победа казанцев закономерна

    Казань, 19 декабря. На прошлой неделе в Польше закончился клубный чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Второй раз в истории турнира его победителем стал российский коллектив, но на этот раз не «Белогорье», а казанский «Зенит».

    По словам генерального директора новосибирского «Локомотива» Романа Станиславова, на этот раз пришло время клуба из Казани.

    «В клубном чемпионате мира казанцы были и вторыми, и третьими, но еще ни разу не побеждали. При этом надо отметить, что нынешний турнир стал, скажем так, полноценным чемпионатом мира», — заявил он.

    Станиславов отметил, что на турнире не было проходных команды, добавив, что ранее общался с боссами и игроками казанского клуба и видел их серьезный настрой, пишут «Известия».

    «Так что победа «Зенита» закономерна», — подчеркнул он.

    Напомним, казанский «Зенит» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира, разгромив итальянский «Лубэ» со счетом 3-0.

    Автор: Дана Балан
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    #зенит #казань #волейбол #алекно
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