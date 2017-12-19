Путин встретится с участниками «Форума действий» ОНФ

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин выступит на Форуме Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее» и пообщается с самыми активными его участниками во вторник.

Форум начал свою работу накануне. Участники уже успели обсудить проблемы в сфере экологии, цифровой экономики, медицины и образования. Во второй день они планируют сделать предложения, которые станут основой для дальнейшей работы ОНФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Форум действий» ОНФ проходит ежегодно уже в течение пяти лет. В этом году, как сообщали «Известия», в нем принимают участие более четырех тысяч человек. Кроме того, в этот раз на форуме особенно активно используют современные компьютерные технологии: в ходе дискуссий используются тач-панели. Также в рамках форума проходит выставка, посвященная результатам работы Народного фронта и «моделям будущего».