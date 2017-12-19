Сирия: высокопоставленный шейх ССА подорвался на мине на западе Алеппо

Дамаск, 19 декабря. Высокопоставленный шейх Сирийской свободной армии по имени Касим Мустафа аль-Хило подорвался на мине на дороге в районе города Дарет Изза на западе провинции.

Как пишет Al-Masdar News, шейх был убит на западе Алеппо. Кассем Мустафа Аль-Хило был убит мгновенно, а двое его товарищей были серьезно ранены и доставлены в ближайшую больницу.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за это убийство.

Ранее сообщалось, что на севере от Хомса вновь раздались выстрелы. Согласно сведениям Damascus Now, отдельные отряды Сирийской свободной армии в очередной раз нарушили перемирие, несмотря на работу в этом регионе одной из зон деэскалации, и нанесли удар по позициям правительственных подразделений.