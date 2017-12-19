Трамп в разговоре с Путиным всегда отстаивает интересы США — Белый дом

Вашингтон, 19 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным всегда решительно отстаивает американские интересы. Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.

Как передает телеканал CNN, Трамп при этом всегда обсуждает возможные сферы сотрудничества. Энтон добавил, что президенты говорят о борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1, о попытках работать вместе с целью обеспечить стабильность в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.