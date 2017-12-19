Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Политика
Трамп в разговоре с Путиным всегда отстаивает интересы США — Белый дом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп в разговоре с Путиным всегда отстаивает интересы США — Белый дом

    7:25  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:25  19 Декабря 2017
    419

    Трамп в разговоре с Путиным всегда отстаивает интересы США — Белый дом

    Вашингтон, 19 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным всегда решительно отстаивает американские интересы. Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.

    Как передает телеканал CNN, Трамп при этом всегда обсуждает возможные сферы сотрудничества. Энтон добавил, что президенты говорят о борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1, о попытках работать вместе с целью обеспечить стабильность в Сирии.

    Трамп в разговоре с Путиным всегда отстаивает интересы США — Белый дом

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #трамп
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть