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РФ и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям — Трамп
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    РФ и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям — Трамп

    7:33  19 Декабря 2017
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    РФ и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям — Трамп

    Вашингтон, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию, ценностям и богатству.

    По его словам, помимо транснациональных преступников и неуправляемых режимов Соединенные Штаты сталкиваются с соперническими силами.

    «Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству. Мы попробуем выстроить великое партнерство с ними и другими странами, но таким образом, чтобы это всегда защищало наши национальные интересы», — подчеркнул американский глава.

    Ранее сообщалось, что в понедельник Соединенные Штаты опубликовали новую стратегию по национальной безопасности.

    Автор: Ирина Новикова
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