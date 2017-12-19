РФ и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям — Трамп

Вашингтон, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию, ценностям и богатству.

По его словам, помимо транснациональных преступников и неуправляемых режимов Соединенные Штаты сталкиваются с соперническими силами.

«Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству. Мы попробуем выстроить великое партнерство с ними и другими странами, но таким образом, чтобы это всегда защищало наши национальные интересы», — подчеркнул американский глава.

Ранее сообщалось, что в понедельник Соединенные Штаты опубликовали новую стратегию по национальной безопасности.