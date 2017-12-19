Филиппинского моряка в Хабаровске приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство

Хабаровск, 19 декабря. Хабаровский краевой суд признал виновным в убийстве двух человек гражданина Филиппин. Обвиняемого приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Как выяснили следователи, обвиняемый и погибшие были членами экипажа судна «Юго-Восток 3» (порт приписки Советская Гавань»). В ноябре прошлого года, когда судно находилось в нейтральных водах Берингова моря, между ними после распития спиртных напитков произошел конфликт.

В результате конфликта мужчина нанес своим соотечественникам ножевые ранения, от которых те скончались, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления СКР.

По результатам допроса 18 свидетелей, а также судебно-медицинских, медико-криминалистических, психолого-психиатрической и генотипоскопической судебных экспертиз филиппинца признали виновным по статье «Убийство».