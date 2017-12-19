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Филиппинского моряка в Хабаровске приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство
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    Филиппинского моряка в Хабаровске приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство

    7:22  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:22  19 Декабря 2017
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    Филиппинского моряка в Хабаровске приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство

    Хабаровск, 19 декабря. Хабаровский краевой суд признал виновным в убийстве двух человек гражданина Филиппин. Обвиняемого приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

    Как выяснили следователи, обвиняемый и погибшие были членами экипажа судна «Юго-Восток 3» (порт приписки Советская Гавань»). В ноябре прошлого года, когда судно находилось в нейтральных водах Берингова моря, между ними после распития спиртных напитков произошел конфликт.

    В результате конфликта мужчина нанес своим соотечественникам ножевые ранения, от которых те скончались, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления СКР.

    По результатам допроса 18 свидетелей, а также судебно-медицинских, медико-криминалистических, психолого-психиатрической и генотипоскопической судебных экспертиз филиппинца признали виновным по статье «Убийство».

    Автор: Алексей Громов
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    #филиппины #хабаровск #моряк
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