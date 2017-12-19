Эксперт объяснил, почему Россия для США является противником

Москва, 19 декабря. Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал призыв бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена «встать на бой с Россией».

По мнению Байдена, гражданам США не надо отчаиваться, а «нужно следовать ранее выбранным путем, проложенным в период холодной войны, который привел к распаду Советского Союза».

Как отметил политолог, заявление Байдена — «прекрасный ответ российским идеалистам из либерального лагеря, которые считают, что с западной элитой можно помириться».

По мнению эксперта, «Байден прекрасно дает понять, что помириться невозможно, поскольку Вашингтон не делает никаких различий между современной Россией и СССР», сообщает «Свободная пресса».

«Хотя в России нет во власти коммунистов, нет враждебной Америке идеологии, а есть, напротив, вполне рыночная экономика. К тому же, демократии в России уж точно больше, чем в некоторых странах-партнерах США», — считает эксперт.

Марков отметил, что Москва для Вашингтона является противником по одной причине — «она действует самостоятельно, без оглядки на американскую власть».