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Искусственный интеллект выиграл у лучших игроков в покер
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    Искусственный интеллект выиграл у лучших игроков в покер

    7:20  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:21  19 Декабря 2017
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    Искусственный интеллект выиграл у лучших игроков в покер

    Москва, 19 декабря. Система искусственного интеллекта Libratus выиграла в покер у сильнейших игроков мира.

    Сильнейшие в мире игроки в покер Донг Ким, Джейсон Лес, Джимми Чоу и Дэниел МакОлэй приняли участие в экспериментальном 20-дневном турнире. Ежедневно по 11 часов они играли в безлимитный техасский холдем с суперкомпьютером, пишет «Ридус» со ссылкой на Dispatch Weekly.

    Соревнование людей и компьютера фиксировалось телекамерами.

    В итоге победу одержала Libratus, заработав более $1,7 млн.

    Ранее газета «Известия» писала, что ученые Института математических проблем биологии РАН создали нейросеть, способную симулировать процессы, которые происходят в органах зрения и мозгу человека.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #искусственный интеллект #покер
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