Искусственный интеллект выиграл у лучших игроков в покер

Москва, 19 декабря. Система искусственного интеллекта Libratus выиграла в покер у сильнейших игроков мира.

Сильнейшие в мире игроки в покер Донг Ким, Джейсон Лес, Джимми Чоу и Дэниел МакОлэй приняли участие в экспериментальном 20-дневном турнире. Ежедневно по 11 часов они играли в безлимитный техасский холдем с суперкомпьютером, пишет «Ридус» со ссылкой на Dispatch Weekly.

Соревнование людей и компьютера фиксировалось телекамерами.

В итоге победу одержала Libratus, заработав более $1,7 млн.

Ранее газета «Известия» писала, что ученые Института математических проблем биологии РАН создали нейросеть, способную симулировать процессы, которые происходят в органах зрения и мозгу человека.