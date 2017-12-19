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Донбасс: в ЛНР заявили о 13 обстрелах со стороны ВСУ
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    Донбасс: в ЛНР заявили о 13 обстрелах со стороны ВСУ

    7:17  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:17  19 Декабря 2017
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    Донбасс: в ЛНР заявили о 13 обстрелах со стороны ВСУ

    Луганск (ЛНР), 19 декабря. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о 13 обстрелах за сутки со стороны ВСУ.

    Позиции народной милиции были обстреляны в окрестностях населенных пунктов Стаханов, Первомайск, Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Желобок, Веселогоровка, Голубовский, Лозовое, Нижнее Лозовое и Смелое.

    Сообщается, что киевские силовики вели огонь по населенным пунктам ЛНР из артустановок 152 мм, минометов 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов СПГ и АГС, а также из стрелкового оружия.

    К сожалению, не обошлось без жертв – как ранее сообщал ФАН, 93-летняя бабушка скончалась от сердечного приступа в Стаханове во время атаки ВСУ. Еще три человека получили осколочные ранения.

    Автор: Константин Терехов
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