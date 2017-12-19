Донбасс: в ЛНР заявили о 13 обстрелах со стороны ВСУ

Луганск (ЛНР), 19 декабря. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о 13 обстрелах за сутки со стороны ВСУ.

Позиции народной милиции были обстреляны в окрестностях населенных пунктов Стаханов, Первомайск, Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Желобок, Веселогоровка, Голубовский, Лозовое, Нижнее Лозовое и Смелое.

Сообщается, что киевские силовики вели огонь по населенным пунктам ЛНР из артустановок 152 мм, минометов 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов СПГ и АГС, а также из стрелкового оружия.

К сожалению, не обошлось без жертв – как ранее сообщал ФАН, 93-летняя бабушка скончалась от сердечного приступа в Стаханове во время атаки ВСУ. Еще три человека получили осколочные ранения.