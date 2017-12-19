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Эксклюзивную серию iPhone X к 100-летию ФСБ выпустили в России
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    Эксклюзивную серию iPhone X к 100-летию ФСБ выпустили в России

    7:16  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:31  19 Декабря 2017
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    Эксклюзивную серию iPhone X к 100-летию ФСБ выпустили в России

    Москва, 18 декабря. Серию iPhone X с портретом Феликса Дзержинского и юбилейной эмблемой Федеральной службы безопасности выпустил к 100-летию ведомства российский бренд Caviar.

    Как рассказали представители бренда, дизайн выполнен в сочетании кожи аллигатора, композитного черного оникса, титана и золотого покрытия.

    Эксклюзивную серию iPhone X к 100-летию ФСБ выпустили в России

    Одним из главных использованных образов стал образ Феликса Дзержинского, стоявшего у истоков советской разведки.

    Напомним, День работника органов государственной безопасности празднуют в России 20 декабря. В 2018 году ФСБ отмечает 100-летний юбилей.

    Эксклюзивную серию iPhone X к 100-летию ФСБ выпустили в России

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #фсб #юбилей
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