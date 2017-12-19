Эксклюзивную серию iPhone X к 100-летию ФСБ выпустили в России

Москва, 18 декабря. Серию iPhone X с портретом Феликса Дзержинского и юбилейной эмблемой Федеральной службы безопасности выпустил к 100-летию ведомства российский бренд Caviar.

Как рассказали представители бренда, дизайн выполнен в сочетании кожи аллигатора, композитного черного оникса, титана и золотого покрытия.

Одним из главных использованных образов стал образ Феликса Дзержинского, стоявшего у истоков советской разведки.

Напомним, День работника органов государственной безопасности празднуют в России 20 декабря. В 2018 году ФСБ отмечает 100-летний юбилей.