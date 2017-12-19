«Лаборатория Касперского» будет оспаривать запрет на свои программы в США

Москва, 18 декабря. Руководство «Лаборатории Касперского» будет обжаловать решение министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки о запрете на использование ее продукции американскими органами власти.

Об этом говорится в официальном заявлении компании. Отмечается, что «Лаборатория Касперского» намерена защищать свои интересы в суде в рамках федерального закона о процедуре принятия административных решений.

Ранее основатель и руководитель компании Евгений Касперский рассказал, что обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами являются ложью.