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Общество
«Лаборатория Касперского» будет оспаривать запрет на свои программы в США
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    «Лаборатория Касперского» будет оспаривать запрет на свои программы в США

    7:08  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:08  19 Декабря 2017
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    «Лаборатория Касперского» будет оспаривать запрет на свои программы в США

    Москва, 18 декабря. Руководство «Лаборатории Касперского» будет обжаловать решение министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки о запрете на использование ее продукции американскими органами власти.

    Об этом говорится в официальном заявлении компании. Отмечается, что «Лаборатория Касперского» намерена защищать свои интересы в суде в рамках федерального закона о процедуре принятия административных решений.

    Ранее основатель и руководитель компании Евгений Касперский рассказал, что обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами являются ложью. 

    «Лаборатория Касперского» будет оспаривать запрет на свои программы в США

    Автор: Алия Садыкова
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