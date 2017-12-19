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Общество
Минкомсвязи РФ разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг
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    Минкомсвязи РФ разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

    7:18  19 Декабря 2017
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    Минкомсвязи РФ разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

    Москва, 19 декабря. Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев рассказал, что ведомство разрабатывает новый онлайн-сервис для получения госуслуг.

    Сообщается, что благодаря новому сервису «Согласие», работа над которым должна завершиться в 2018 году, пользователи портала госуслуг смогут дистанционно получать запросы от банков, сотовых операторов или страховых компаний на обработку персональных данных, необходимых для предоставления услуг и проверки информации.

    В материале газеты «Известия» отмечается, что пользователь сможет дать разрешение использование личной информации с помощью SMS или на сайте госуслуг.

    Автор: Ирина Новикова
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    #смс #минкомсвязи рф #онлайн-сервис
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