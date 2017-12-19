Минкомсвязи РФ разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

Москва, 19 декабря. Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев рассказал, что ведомство разрабатывает новый онлайн-сервис для получения госуслуг.

Сообщается, что благодаря новому сервису «Согласие», работа над которым должна завершиться в 2018 году, пользователи портала госуслуг смогут дистанционно получать запросы от банков, сотовых операторов или страховых компаний на обработку персональных данных, необходимых для предоставления услуг и проверки информации.

В материале газеты «Известия» отмечается, что пользователь сможет дать разрешение использование личной информации с помощью SMS или на сайте госуслуг.