Роспотребнадзор предупредил жителей РФ о вспышке чумы в Китае

Москва, 19 декабря. О росте заболеваемости септической формой чумы на северо-западе Китайской народной республики предупреждает Роспотребнадзор.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, несколько случаев заболевания зафиксированы в провинции Ганьсу. Всего в течение года в том же регионе жертвами чумы стали четыре человека.

Последний случай был зафиксирован 12 декабря – скончался пастух из Субей-Монгольского автономного уезда. Под наблюдением врачей находятся 12 имевших контакты с покойным человек.