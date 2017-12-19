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Роспотребнадзор предупредил жителей РФ о вспышке чумы в Китае
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    Роспотребнадзор предупредил жителей РФ о вспышке чумы в Китае

    7:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:02  19 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор предупредил жителей РФ о вспышке чумы в Китае

    Москва, 19 декабря. О росте заболеваемости септической формой чумы на северо-западе Китайской народной республики предупреждает Роспотребнадзор.

    Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, несколько случаев заболевания зафиксированы в провинции Ганьсу. Всего в  течение года в том же регионе жертвами чумы стали четыре человека.

    Последний случай был зафиксирован 12 декабря – скончался пастух из Субей-Монгольского автономного уезда. Под наблюдением врачей находятся 12 имевших контакты с покойным человек.

    «Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении ведомства.

    Автор: Константин Терехов
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    #китай #роспотребнадзор #чума
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