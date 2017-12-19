Роспотребнадзор предупредил жителей РФ о вспышке чумы в Китае
Москва, 19 декабря. О росте заболеваемости септической формой чумы на северо-западе Китайской народной республики предупреждает Роспотребнадзор.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, несколько случаев заболевания зафиксированы в провинции Ганьсу. Всего в течение года в том же регионе жертвами чумы стали четыре человека.
Последний случай был зафиксирован 12 декабря – скончался пастух из Субей-Монгольского автономного уезда. Под наблюдением врачей находятся 12 имевших контакты с покойным человек.
«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении ведомства.