Forbes составил топ-10 знаменитостей 2017 года

Нью-Йорк, 19 декабря. Бизнес-издание Forbes составило рейтинг самых богатых звезд шоу-бизнеса и спортивной индустрии в Соединенных Штатах.

По данным журнала, общая сумма капитала топ-10 участников рейтинга составляет 18 млрд долларов. На первой строчке списка расположился кинорежиссер Джордж Лукас, состояние которого составляет, по данным издания, 5,5 млрд долларов, сообщает АиФ.

Далее по списку идет его коллега по цеху Стивен Спилберг с состоянием 3,6 млрд долларов. В тройку «призеров» попала известная телеведущая Опра Уинфри — 2,8 млрд долларов.

На четвертой строчке расположился легендарный форвард «Чикаго Буллс» Майкл Джордан — 1,4 млрд долларов, передает телеканал «360».

Вторую пятерку рейтинга открывает иллюзионист Дэвид Копперфильд — 875 млн долларов, следом идут рэп-исполнители Пи Дидди и Джей-Зи — 820 млн и 810 млн соответственно, сообщает «URA.RU».

Еще один рэп-музыкант Доктор Дре расположился на девятой строчке — 740 млн долларов, больше него заработал знаменитый гольфист Тайгер Вудс — 750 млн долларов.

Замкнул топ-10 писатель Джеймс Паттерсон с состоянием 730 млн долларов.