В Белом доме заявили, что Иран публично призывает к уничтожению США

Вашингтон, 18 декабря. Руководство Ирана поддерживает террористические группировки и публично призывает к уничтожению США, говорится в тексте новой Стратегии национальной безопасности США, распространенном Белым домом.

Согласно документу, Иран финансирует терроризм во всем мире. Также в Белом доме отметили, что Вашингтон противостоит угрозе, которую представляет диктатура в Иране.

В США считают, что Иран «дестабилизирует регион, угрожает американцам и союзникам США».

Также в стратегии указано, что США развертывает многоуровневую систему противоракетной обороны, направленную против КНДР и Ирана.