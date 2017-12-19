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Политика
В Белом доме заявили, что Иран публично призывает к уничтожению США
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    В Белом доме заявили, что Иран публично призывает к уничтожению США

    7:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 7:01  19 Декабря 2017
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    В Белом доме заявили, что Иран публично призывает к уничтожению США

    Вашингтон, 18 декабря. Руководство Ирана поддерживает террористические группировки и публично призывает к уничтожению США, говорится в тексте новой Стратегии национальной безопасности США, распространенном Белым домом.

    Согласно документу, Иран финансирует терроризм во всем мире. Также в Белом доме отметили, что Вашингтон противостоит угрозе, которую представляет диктатура в Иране.

    В США считают, что Иран «дестабилизирует регион, угрожает американцам и союзникам США».

    Также в стратегии указано, что США развертывает многоуровневую систему противоракетной обороны, направленную против КНДР и Ирана.

    В Белом доме заявили, что Иран публично призывает к уничтожению США

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #иран
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