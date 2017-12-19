Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину

Нью-Йорк, 19 декабря. Заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев, выступая на заседании Совбеза, предупредил США и Канаду к каким последствиям приведут поставки оружия на Украину.

«Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, которое саботирует минские договоренности, на новые военные авантюры», — цитирует дипломата «Известия».

При этом Ильичев добавил, что в случае эскалации действий вину за гибель людей будут нести и те, кто «поставляет оружие убийцам». «Конфликт в Донбассе невозможно решить силой», — резюмировал заместитель постпреда РФ при ООН.

Как напоминает RT, Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие, а принятый бюджет Пентагона подразумевает выделение 350 млн долларов на поставки Киеву вооружения и подготовки военных.