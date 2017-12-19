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Украина
Саакашвили согласился прийти на допрос в СБУ
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    Саакашвили согласился прийти на допрос в СБУ

    6:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 6:49  19 Декабря 2017
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    Саакашвили согласился прийти на допрос в СБУ

    Киев, 18 декабря. Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что придет на допрос в Службу безопасности Украины.

    Как предает телеканал NewsOne, он положительно ответил на вопрос, пойдет ли на допрос 22 декабря.

    Ранее Газета.ru писала, что Саакашвили вызывается на допрос в СБУ 22 декабря.

    При этом адвокат бывшего президента Грузии Павел Богомазов рассказал, что пока его подзащитному спецслужбами повестка на допрос официально не вручалась.

    Напомним, Саккашвили обвиняют в совершении нескольких преступлений. Это «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц», а также «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

    Саакашвили согласился прийти на допрос в СБУ

    Автор: Алия Садыкова
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