Саакашвили согласился прийти на допрос в СБУ

Киев, 18 декабря. Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что придет на допрос в Службу безопасности Украины.

Как предает телеканал NewsOne, он положительно ответил на вопрос, пойдет ли на допрос 22 декабря.

Ранее Газета.ru писала, что Саакашвили вызывается на допрос в СБУ 22 декабря.

При этом адвокат бывшего президента Грузии Павел Богомазов рассказал, что пока его подзащитному спецслужбами повестка на допрос официально не вручалась.

Напомним, Саккашвили обвиняют в совершении нескольких преступлений. Это «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц», а также «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».