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Украина
Саакашвили приостановил проведение протестных акций в Киеве
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    Саакашвили приостановил проведение протестных акций в Киеве

    7:01  19 Декабря 2017
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    Саакашвили приостановил проведение протестных акций в Киеве

    Киев, 19 декабря. Бывший губернатор одесской области и лидер партии «Движение правых сил» Михаил Саакашвили приостановил проведение в Киеве митингов и маршей.

    Сообщается, что данное решение было принято после столкновений, прошедших 17 декабря у здания Октябрьского дворца в Киеве.

    «Политика без оппозиции — это авторитаризм и диктатура. Хотя мы знаем, что Михаил Саакашвили объявил, что пока будет действовать полный мораторий на дальнейшие марши или митинги, учитывая то, что произошло вчера», — пояснил член политсовета «Движения новых сил» Иван Лозовой.

    Ранее газета Известия сообщала, что 17 декабря в центре Киева прошла акция «Марш за импичмент», в ходе которой демонстранты попытались штурмом взять Октябрьский дворец. Во время столкновений пострадали 60 силовиков.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #михаил саакашвили #митинг
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