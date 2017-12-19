Саакашвили приостановил проведение протестных акций в Киеве

Киев, 19 декабря. Бывший губернатор одесской области и лидер партии «Движение правых сил» Михаил Саакашвили приостановил проведение в Киеве митингов и маршей.

Сообщается, что данное решение было принято после столкновений, прошедших 17 декабря у здания Октябрьского дворца в Киеве.

«Политика без оппозиции — это авторитаризм и диктатура. Хотя мы знаем, что Михаил Саакашвили объявил, что пока будет действовать полный мораторий на дальнейшие марши или митинги, учитывая то, что произошло вчера», — пояснил член политсовета «Движения новых сил» Иван Лозовой.

Ранее газета Известия сообщала, что 17 декабря в центре Киева прошла акция «Марш за импичмент», в ходе которой демонстранты попытались штурмом взять Октябрьский дворец. Во время столкновений пострадали 60 силовиков.