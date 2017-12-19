Наблюдатели из РФ не смогли пересечь линию соприкосновения и выйти из Донбасса

Киев, 19 декабря. Украинские власти обвинили ополченцев ДНР в том, что якобы из-за обстрелов с их стороны, российские наблюдатели не смогли пересечь линию соприкосновения и выйти из Донбасса.

Об этом говорится в опубликованном заявлении украинской стороны Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на странице АТО в социальной сети Facebook.

Впрочем, все это выглядит, как слабые попытки Киева оправдаться, при этом - возлагая вину на ДНР. Что более вероятно - ВСУ намеренно спровоцировали обстрелы территорий народных республик, таким образом инициируя новый виток войны.

В течение последних суток ситуация в Донбассе буквально накалилась: был обстрелян больничный городок в Первомайске, в Стаханове во время обстрела умерла пожилая женщина, а сам населенный пункт оказался обесточенным. Из ДНР и ЛНР поступают сообщения от раненых.

На фоне всего этого, Киев обвиняет ополченцев в якобы обстрелах с их стороны. В связи с чем, как будто заботясь о безопасности российских офицерах, закрывает КПВВ и переносит проход на следующий день.

«Вынуждены констатировать факт, что украинская сторона в который раз продемонстрировала свое неуважение к российским офицерам, а также к наблюдателям Миссии ОБСЕ, которые более трех часов ожидали транспортные средства от украинской стороны», - заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Добавим, что вторая попытка пересечения линии соприкосновения российскими наблюдателями планируется на вторник 19 декабря.

