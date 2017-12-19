Британские ученые нашли источник бессмертия в растениях

Лондон, 19 декабря. Специалисты из британского Научно-исследовательского центра Джона Иннеса нашли механизм, позволяющий зародышевым клеткам в цветковых растениях оставаться бессмертными.

Сообщается, что эксперты обнаружили в зародышевых клетках растения Arabidopsis thaliana процесс метилирования, в ходе которого происходит присоединение метильной группы к цитозину в составе CpG-динуклеотида — участка ДНК, состоящего из цитозина и гуанина. Отмечается, что в каждом новом поколении происходит перепрограммирование, благодаря чему активность генов изменяется, но в ДНК не вносятся мутации

Таким образом, зародышевые клетки передают свой генетический материал следующим поколениям неограниченное количество раз.

Ранее газета Известия сообщала, что международный коллектив генетиков расшифровал ДНК самого крупного организма на земле, известного как «орегонский монстр», или колонии обычных опят, грибница которых занимает сотни гектаров леса, а вес 600 тонн.