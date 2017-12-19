Иностранные заказчики заинтересовались российскими кораблями после операции в Сирии

Москва, 19 декабря. Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов рассказал о высоком интересе иностранных заказчиков к российским кораблям.

По его словам, интерес иностранцев к покупке российских судов активизировался после демонстрации их применения во время антитеррористической операции в Сирии.

«После сирийской кампании (потенциальные иностранные покупатели) встали в очередь. Абсолютно серьезно. После того, как продемонстрировали эффективность оружия, все поняли, что это все не шутки», — сказал Рахманов.

Он подчеркнул, что после успехов в Сирии к традиционным партнерам добавились те, которые ранее скептически относились к тому, что делает ОСК.

Ранее газета Известия сообщала, что в России с 2018 года начнут появляться суда с системами беспилотного управления.