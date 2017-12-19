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Общество
Иностранные заказчики заинтересовались российскими кораблями после операции в Сирии
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    Иностранные заказчики заинтересовались российскими кораблями после операции в Сирии

    6:22  19 Декабря 2017  /обновлено: 6:46  19 Декабря 2017
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    ОСК рассказала об очереди иностранных покупателей за российскими кораблями

    Москва, 19 декабря. Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов рассказал о высоком интересе иностранных заказчиков к российским кораблям.

    По его словам, интерес иностранцев к покупке российских судов активизировался после демонстрации их применения во время антитеррористической операции в Сирии.

    «После сирийской кампании (потенциальные иностранные покупатели) встали в очередь. Абсолютно серьезно. После того, как продемонстрировали эффективность оружия, все поняли, что это все не шутки», — сказал Рахманов.

    Он подчеркнул, что после успехов в Сирии к традиционным партнерам добавились те, которые ранее скептически относились к тому, что делает ОСК.

    Ранее газета Известия сообщала, что в России с 2018 года начнут появляться суда с системами беспилотного управления.

    Автор: Ирина Новикова
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    #корабль #объединенная судостроительная корпорация
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