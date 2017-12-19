Сирия: САА взяла контроль над новыми территориями в окрестностях Бейт-Джинна

Дамаск (Сирия), 19 декабря. Накануне САА штурмовала стратегический холм Талль Марван, расположенный на востоке от Бейт-Джинна, сумев получить контроль над ним.

Как сообщает агентство Muraselon, кроме того, в понедельник правительственные войска также взяли контроль над двумя крупными холмами — Аль-Зайат и Дахер-Асвад, которые расположены на северо-востоке Бейт-Джинна.

Стремясь очистить от джихадистов территорию около оккупированных Голанских высот, сирийские войска возобновляют свое военное наступление, захватывая ключевые вершины холма.