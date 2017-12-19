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Сирия: САА взяла контроль над новыми территориями в окрестностях Бейт-Джинна
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    Сирия: САА взяла контроль над новыми территориями в окрестностях Бейт-Джинна

    6:07  19 Декабря 2017  /обновлено: 6:07  19 Декабря 2017
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    Сирия: САА взяла контроль над новыми территориями в окрестностях Бейт-Джинна

    Дамаск (Сирия), 19 декабря. Накануне САА штурмовала стратегический холм Талль Марван, расположенный на востоке от Бейт-Джинна, сумев получить контроль над ним.

    Как сообщает агентство Muraselon, кроме того, в понедельник правительственные войска также взяли контроль над двумя крупными холмами — Аль-Зайат и Дахер-Асвад, которые расположены на северо-востоке Бейт-Джинна.

    Стремясь очистить от джихадистов территорию около оккупированных Голанских высот, сирийские войска возобновляют свое военное наступление, захватывая ключевые вершины холма.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #саа #бейт-джинн
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