ЛНР: обстрел ВСУ Стаханова связан с выводом представителей СЦКК

Луганск, 19 декабря. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что артиллерийский обстрел Стаханова со стороны ВСУ может быть связан с выводом наблюдателей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня из Донбасса.

По словам Марочко, обстрел был произведен потому что фиксировать нарушение в настоящее время некому, пишет Известия.

Он отметил, что обстрел ряда населенных пунктов республики со стороны ВСУ велся из вооружения калибром 152 мм, запрещенного Минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что Киев объяснил задержку выхода российских наблюдателей из Донбасса обстрелами со стороны ополченцев.

Напомним, что ранее МИД РФ заявил, что российские военные вынуждены покинуть Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе из-за противодействия украинской стороны.