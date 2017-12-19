По тому же сценарию: журналист сравнил Майдан Порошенко и Майдан Саакашвили

Москва, 19 декабря. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сравнивая Майдан Порошенко и Майдан Саакашиви, заявил о том, что они проходят по одному сценарию.

Речь об этом зашла в ночь на вторник в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», в ходе которой эксперты, журналисты, политологи обсуждали происходящее на Украине, сравнивая, что там происходило четыре года назад и что происходит сегодня.

«Когда Саакашвили прорывался через границу, а потом стал проводить первые акции, украинский эксперты в один голос говорили, что «2–3 недели пройдет и все «стухнет». И я тогда же говорил, что если сравнивать с начальной стадией предыдущего Майдана, то у Майдана Саакашвили все организовано гораздо мощнее и сильнее», — заявил Корнилов.

«И сейчас мы видим — как и тогда, все идет по нарастающей, притом, по одному и тому же сценарию! Такое ощущение, что сценаристы устали придумывать что-то новое!.. Вы будете смеяться — на воскресенье уже готовится «антимайдан» за Порошенко, я не удивлюсь, если они в Мариинском парке поставят палатки. В общем, все идет один в один!», — продолжил политический обозреватель.