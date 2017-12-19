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Украина
По тому же сценарию: журналист сравнил Майдан Порошенко и Майдан Саакашвили
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    По тому же сценарию: журналист сравнил Майдан Порошенко и Майдан Саакашвили

    5:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 5:34  19 Декабря 2017
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    По тому же сценарию: журналист сравнил Майдан Порошенко и Майдан Саакашвили

    Москва, 19 декабря. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сравнивая Майдан Порошенко и Майдан Саакашиви, заявил о том, что они проходят по одному сценарию.

    Речь об этом зашла в ночь на вторник в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», в ходе которой эксперты, журналисты, политологи обсуждали происходящее на Украине, сравнивая, что там происходило четыре года назад и что происходит сегодня.

    По тому же сценарию: журналист сравнил Майдан Порошенко и Майдан Саакашвили

    «Когда Саакашвили прорывался через границу, а потом стал проводить первые акции, украинский эксперты в один голос говорили, что «2–3 недели пройдет и все «стухнет». И я тогда же говорил, что если сравнивать с начальной стадией предыдущего Майдана, то у Майдана Саакашвили все организовано гораздо мощнее и сильнее», — заявил Корнилов.

    «И сейчас мы видим — как и тогда, все идет по нарастающей, притом, по одному и тому же сценарию! Такое ощущение, что сценаристы устали придумывать что-то новое!.. Вы будете смеяться — на воскресенье уже готовится «антимайдан» за Порошенко, я не удивлюсь, если они в Мариинском парке поставят палатки. В общем, все идет один в один!», — продолжил политический обозреватель.

    «На что я хочу обратить внимание: для меня главным показателем является, что пишут мейнстримовые западные СМИ, поскольку они отражают коллективную волю Запада и формируют общественное мнение. Так вот, хоть одного положительного отзыва о Порошенко сейчас не найти! Сразу несколько СМИ дали заголовок «Запад поставил не на того человека». В этих изданиях идет речь о том, что «этот олигарх запятнал себя», что «изначально было понятно, что этот олигарх никогда не переломит коррупционную систему», — резюмировал журналист.

    Автор: Константин Терехов
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    #петр порошенко #украина #михаил саакашвили #владимир корнилов #майдан #вечер с владимиром соловьевым
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