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Украина
Саакашвили сравнил Порошенко с пивом и предупредил о тяжелом похмелье от него
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    Саакашвили сравнил Порошенко с пивом и предупредил о тяжелом похмелье от него

    5:45  19 Декабря 2017
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    Саакашвили сравнил Порошенко с пивом и предупредил о тяжелом похмелье от него

    Киев, 19 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил президента Украины Петра Порошенко с пивом, отметив, что страна страдает тяжелым похмельем от него.

    «Знаете, какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво, а оно всего 12 градусов, организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше и больше, и больше. Вот Янукович — это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко — это как пиво и похмелье после него будет очень тяжелым», — сказал Саакашвили.

    Он подчеркнул, что именно после употребления пива бывает самое плохое похмелье, передает RT на русском.

    Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева в пятницу, 22 декабря, рассмотрит апелляцию на отказ Печерского районного суда отправить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест. 11 декабря суд отказался помещать под домашний арест Саакашвили, задержанного 8 декабря.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина #михаил саакашвили
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