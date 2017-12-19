Саакашвили сравнил Порошенко с пивом и предупредил о тяжелом похмелье от него

Киев, 19 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил президента Украины Петра Порошенко с пивом, отметив, что страна страдает тяжелым похмельем от него.

«Знаете, какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво, а оно всего 12 градусов, организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше и больше, и больше. Вот Янукович — это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко — это как пиво и похмелье после него будет очень тяжелым», — сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что именно после употребления пива бывает самое плохое похмелье, передает RT на русском.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева в пятницу, 22 декабря, рассмотрит апелляцию на отказ Печерского районного суда отправить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест. 11 декабря суд отказался помещать под домашний арест Саакашвили, задержанного 8 декабря.