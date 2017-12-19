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Сирия: правительственные войска при поддержке ВКС РФ делают успехи в Северной Хаме
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    Сирия: правительственные войска при поддержке ВКС РФ делают успехи в Северной Хаме

    5:20  19 Декабря 2017
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    Сирия: правительственные войска при поддержке ВКС РФ делают успехи в Северной Хаме

    Дамаск, 19 декабря. Военный источник в Сирии сообщил, что правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, делают успехи в Северной Хаме.

    Сообщается, что сирийская армия продолжает военную операцию против боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

    В частности, САА смогла установить контроль над Аль-Рувейдой и близлежащими фермами.

    По словам источника, 4-я дивизия правительственных войск и Республиканская гвардия смогли выбить террористов из Аль-Рувейды и ферм, расположенных рядом.

    Ранее RT на русском сообщало, что сирийский президент Башар Асад сообщил, когда будет завершена борьба с терроризмом в стране.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #хама #вкс рф
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