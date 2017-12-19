Сирия: правительственные войска при поддержке ВКС РФ делают успехи в Северной Хаме

Дамаск, 19 декабря. Военный источник в Сирии сообщил, что правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, делают успехи в Северной Хаме.

Сообщается, что сирийская армия продолжает военную операцию против боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

В частности, САА смогла установить контроль над Аль-Рувейдой и близлежащими фермами.

По словам источника, 4-я дивизия правительственных войск и Республиканская гвардия смогли выбить террористов из Аль-Рувейды и ферм, расположенных рядом.

Ранее RT на русском сообщало, что сирийский президент Башар Асад сообщил, когда будет завершена борьба с терроризмом в стране.