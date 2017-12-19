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Украина
Эксперт рассказал про единственно возможный сценарий для Порошенко
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    Эксперт рассказал про единственно возможный сценарий для Порошенко

    5:05  19 Декабря 2017  /обновлено: 5:05  19 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал про единственно возможный сценарий для Порошенко

    Москва, 19 декабря. Член Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия Сегодня» Дмитрий Куликов считает, что у президента Украины Петра Порошенко в настоящее время есть только один сценарий, чтобы вырваться из так называемого «клинча».

    По его словам, чтобы одновременно отбросить Национальное антикоррупционное бюро Украины с административным судом и прекратить протестные акции, проводимые сторонниками бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, Порошенко необходимо ввести в стране военное положение.

    Куликов также отметил, что за последние дни существенно увеличилось число обстрелов со стороны украинских войск. Ситуацию на линии соприкосновения в настоящее время можно сравнить с положением до Минских соглашений. Кроме того, он напомнил, что в последние месяцы российских офицеров буквально выживали из СЦКК.

    Ранее RT на русском сообщало, что по данным МИД РФ, входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе российские офицеры покинут Украину 19 декабря.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина
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