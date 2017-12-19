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Украина
Эксперт рассказал о сценарии, написанном США для Порошенко и Саакашвили
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    Эксперт рассказал о сценарии, написанном США для Порошенко и Саакашвили

    4:32  19 Декабря 2017  /обновлено: 4:43  19 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал о сценарии, написанном США для Порошенко и Саакашвили

    Москва, 19 декабря. Член Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия Сегодня» Дмитрий Куликов считает, что необходимость смены президента Украины Петра Порошенко является очевидной и для Соединенных Штатов.

    При этом, эксперт отметил, что Вашингтону непонятно, как сместить украинского главу, так как тот отказывается уходить, теряя доходы. В данной ситуации не получается использовать в качестве инструмента Национальное антикоррупционное бюро Украины.

    По мнению Куликова, вариант государственного переворота также не является идеальным, так как после второго переворота подряд крайне сложно будет легитимизировать Михаила Саакашвили.

    Поэтому «американские хозяева» действуют тонко. Они разрешили въехать в страну Михаилу Саакашвили, разрешили протесты, однако пока сдерживают проведение переворота. В свою очередь, украинским властям запрещено арестовывать Саакашвили.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина #михаил саакашвили
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