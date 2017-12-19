Самолеты ВКС РФ один раз за неделю сопровождались ВВС НАТО — Минобороны Литвы

Вильнюс, 19 декабря. Пресс-служба Министерства обороны Литвы сообщила, что истребители ВВС НАТО один раз за минувшую неделю сопровождали самолеты российских ВКС в небе над Балтикой.

«С 11 по 17 декабря истребители ВВС НАТО… один раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем с целью опознания и сопровождения российских самолетов», — говориться в сообщении ведомства.

Отметим, что согласно заявлению Минобороны РФ, все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее RT на русском сообщало, что по заявлению представителя Пентагона, российский истребитель Су-30 осуществил «небезопасный» перехват американского самолета P-8A Poseidon в небе над Черным морем.