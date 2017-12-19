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Самолеты ВКС РФ один раз за неделю сопровождались ВВС НАТО — Минобороны Литвы
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    Самолеты ВКС РФ один раз за неделю сопровождались ВВС НАТО — Минобороны Литвы

    3:57  19 Декабря 2017
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    Самолеты ВКС РФ один раз за неделю сопровождались ВВС НАТО — Минобороны Литвы

    Вильнюс, 19 декабря. Пресс-служба Министерства обороны Литвы сообщила, что истребители ВВС НАТО один раз за минувшую неделю сопровождали самолеты российских ВКС в небе над Балтикой.

    «С 11 по 17 декабря истребители ВВС НАТО… один раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем с целью опознания и сопровождения российских самолетов», — говориться в сообщении ведомства.

    Отметим, что согласно заявлению Минобороны РФ, все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

    Ранее RT на русском сообщало, что по заявлению представителя Пентагона, российский истребитель Су-30 осуществил «небезопасный» перехват американского самолета P-8A Poseidon в небе над Черным морем. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #вкс рф #литва #ввс нато
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