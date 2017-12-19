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Россия
ВКС РФ развернули в Арктике систему «отлова невидимок»
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    ВКС РФ развернули в Арктике систему «отлова невидимок»

    3:31  19 Декабря 2017  /обновлено: 4:45  19 Декабря 2017
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    ВКС РФ развернули в Арктике систему «отлова невидимок»

    Москва, 19 декабря. Начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что в Арктике развернуты подразделения, несущие круглосуточное боевое дежурство.

    По его словам, аАрмия России контролирует воздушное пространство над Арктикой в круглосуточном режиме.

    «На архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, Северная Земля, в районе Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта развернуты подразделения радиотехнических войск, несущие круглосуточное боевое дежурство», — сказал Кобан.

    Он подчеркнул, что подразделения вооружены комплексами, способными обнаруживать любые воздушные цели — в том числе изготовленные по стелс-технологиям, — независимо от метеоусловий и времени суток.

    Ранее RT на русском сообщало, что президент РФ Владимир Путин в апреле 2014 года поручил Минобороны создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения, укрепить границу, а также образовать новый государственный орган для реализации политики РФ в этом стратегически важном регионе.

    Автор: Ирина Новикова
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    #арктика #вкс рф
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