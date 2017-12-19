Кадыров приступил к возвращению чеченских женщин и детей из Сирии

Грозный, 19 декабря. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение вернуть на родину чеченских женщин и детей из Сирии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, руководство Чечни уже довольно плотно занималось возвращением чеченских детей из Сирии, но новое распоряжение российских властей предписывает вернуть всех, включая женщин.

«Мы неукоснительно выполняем задачу, которую поставил перед нами Верховный Главнокомандующий. У мусульман принято, что в семье все решения принимает мужчина – жены с детьми следуют за главой семьи»,– отметил Кадыров.

Как отметил руководитель Чечни, ранее несколько десятков жителей Чечни направились в Сирию для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Сейчас Кадыров прилагает все усилия для их возвращения на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.