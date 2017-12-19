Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Россия
Кадыров приступил к возвращению чеченских женщин и детей из Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кадыров приступил к возвращению чеченских женщин и детей из Сирии

    2:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 2:54  19 Декабря 2017
    861

    Кадыров приступил к возвращению чеченских женщин и детей из Сирии

    Грозный, 19 декабря. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение вернуть на родину чеченских женщин и детей из Сирии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    По его словам, руководство Чечни уже довольно плотно занималось возвращением чеченских детей из Сирии, но новое распоряжение российских властей предписывает вернуть всех, включая женщин.

    «Мы неукоснительно выполняем задачу, которую поставил перед нами Верховный Главнокомандующий. У мусульман принято, что в семье все решения принимает мужчина – жены с детьми следуют за главой семьи»,– отметил Кадыров.

    Как отметил руководитель Чечни, ранее несколько десятков жителей Чечни направились в Сирию для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Сейчас Кадыров прилагает все усилия для их возвращения на родину.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #кадыров #чечня
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть