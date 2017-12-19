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Украина
Азаров прокомментировал избиение журналиста Коцабы в центре Киева
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    Азаров прокомментировал избиение журналиста Коцабы в центре Киева

    2:52  19 Декабря 2017
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    Азаров прокомментировал избиение журналиста Коцабы в центре Киева

    Москва, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал нападение на журналиста Руслана Коцабу, произошедшее в центре Киева.

    «В центре Киева известный журналист Руслан Коцаба занимался своей профессиональной деятельностью: брал интервью у прохожих киевлян. И надо же такому случиться, чтобы в это время мимо проходил «отморозок» из «Правого сектора»1 (запрещена в РФ) с характерной и очень интеллектуальной фамилией Бык. … И, как Вы думаете, он вмешался в дискуссию, высказал свои аргументы? Нет, Вы плохо о Быке думаете. Для него слова и мозги – лишнее, если есть кулаки и ноги. Он их и применил в дискуссии», — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

    Политик спросил своих читателей, какие изменения должны были произойти в стране, чтобы такие «Быки» появились и могли абсолютно безнаказанно избивать людей, напомнив, что только за текущий год было официально зарегистрировано 85 случаев избиения сотрудников средств массовой информации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #киев #николай азаров #руслан коцаба
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