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Россия
Двое бандитов ликвидированы в Дагестане в ходе КТО
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    Двое бандитов ликвидированы в Дагестане в ходе КТО

    2:24  19 Декабря 2017  /обновлено: 2:34  19 Декабря 2017
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    Двое бандитов ликвидированы в Дагестане в ходе КТО

    Махачкала, 19 декабря. Двое бандитов, причастных к преступлениям террористической направленности, были ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Отмечается, что оба ликвидированных бандита были причастны к преступлениям террористической направленности.

    «В Дагестане в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Нейтрализованные были причастны к преступлениям террористической направленности», — приводит RT текст заявления НАК.

    Ранее сообщалось, что в результате КТО в Карачаево-Черкессии были ликвидированы пять боевиков.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #терроризм #дагестан #нак #кто
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