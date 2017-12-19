Двое бандитов ликвидированы в Дагестане в ходе КТО

Махачкала, 19 декабря. Двое бандитов, причастных к преступлениям террористической направленности, были ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что оба ликвидированных бандита были причастны к преступлениям террористической направленности.

«В Дагестане в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Нейтрализованные были причастны к преступлениям террористической направленности», — приводит RT текст заявления НАК.

Ранее сообщалось, что в результате КТО в Карачаево-Черкессии были ликвидированы пять боевиков.