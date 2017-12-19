СК поверяет информацию о задолженности по зарплате приморским морякам

Владивосток, 19 декабря. Следственный комитет России начал проверку по факту сообщений в СМИ информации о крупной задолженности перед моряками судна «Екатерина», приписанного к порту Владивостока. Об этом сообщает Дальневосточное СУТ СК России.

Сейчас ведомство ведет проверку по факту задолженности заработной платы перед моряками судна. Отмечается, что в ходе проверки будут учтены все обстоятельства данного дела, пишет «Deita.ru».

Напомним, что ранее моряки с судна «Екатерина» обратились в профсоюз с просьбой помочь им получить задолженность по зарплате, которая превысила 130 тысяч долларов.

«Екатерина» является транспортным рефрижератором, находящимся на рейде порта Зарубино в Приморье. Сейчас судно находится в порту, ока ситуация с выплатами не урегулирована.