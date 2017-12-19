Азаров назвал ожидаемым результатом 92% проголосовавших за возврат команды Януковича

Москва, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал результаты опроса, проведенного каналом «NewsOne». Согласно ему, 92% опрошенных хотели бы вернуть Януковича и его команду в качестве правительства Украины.

По словам Азарова, подобный результат является вполне ожидаемым.

Вопрос, сформулированный каналом, звучал следующим образом: «Если бы перед Вами сейчас стоял выбор – выбирать прошлую преступную власть или нынешнюю – за кого бы Вы проголосовали?».

«Из 47 тыс. человек, принявших участие в опросе, 92% захотели вернуть ту власть, при которой был мир, стабильность и рабочие места. Ну что же – ожидаемый результат, говорящий о сопротивляемости украинцев тотальному зомбированию», – написал в своем Facebook Азаров.

Ранее RT привел комментарий Азарова, в котором тот подверг критике планы президента Петра Порошенко провести референдумы о вступлении Украины в ЕС и НАТО.