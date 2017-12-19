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Украина
Азаров назвал ожидаемым результатом 92% проголосовавших за возврат команды Януковича
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    Азаров назвал ожидаемым результатом 92% проголосовавших за возврат команды Януковича

    1:57  19 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  19 Декабря 2017
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    Азаров назвал ожидаемым результатом 92% проголосовавших за возврат команды Януковича

    Москва, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал результаты опроса, проведенного каналом «NewsOne». Согласно ему, 92% опрошенных хотели бы вернуть Януковича и его команду в качестве правительства Украины.

    По словам Азарова, подобный результат является вполне ожидаемым.

    Вопрос, сформулированный каналом, звучал следующим образом: «Если бы перед Вами сейчас стоял выбор – выбирать прошлую преступную власть или нынешнюю – за кого бы Вы проголосовали?».

    «Из 47 тыс. человек, принявших участие в опросе, 92% захотели вернуть ту власть, при которой был мир, стабильность и рабочие места. Ну что же – ожидаемый результат, говорящий о сопротивляемости украинцев тотальному зомбированию», – написал в своем Facebook Азаров.

    Ранее RT привел комментарий Азарова, в котором тот подверг критике планы президента Петра Порошенко провести референдумы о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #порошенко #янукович #азаров #опрос
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