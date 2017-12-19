Путин и Вучич обсудят сотрудничество России и Сербии

Москва, 19 декабря. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет во вторник в Москве переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Сообщается, что в рамках встречи главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и Сербии, в частности развитие российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, президенты затронут актуальные темы международной и региональной повестки.

По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних документов.

Сербский глава находится в России с рабочим визитом до 20 декабря.