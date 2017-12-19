Политолог оценил вероятность удара Израиля по объектам в Сирии

Москва, 19 декабря. Кувейтская газета Al-Jarida получила данные о том, что Израиль и США готовят массированную атаку по некоторым объектам Ирана в Сирии. Ситуацию прокомментировал профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. По мнению политолога, Израиль сто раз подумает, прежде чем нанести удар.

По данным источника издания в Кувейте, на территории Сирии Иран располагает объектами, которые выставляет за гражданские, хотя они обладают сугубо военным потенциалом. По данным издания, именно по этим объектам собирается нанести удары Израиль при поддержке США.

«Дело в том, что сам кризис в Сирии показал, что израильтяне могут выкинуть подобный номер. Не стоит забывать, что они бомбили «Хезболлу» и военные конвои, чтобы отрезать их от снабжения. Но когда вопрос касается Ирана, то они несколько раз подумают, прежде, чем сделать», — заявил Вавилов «ПолитЭксперту».

По мнению политолога, на это есть несколько причин. В частности, Иран является мощным государством в регионе, и затрагивать его интересы «для Израиля себе дороже».

Помимо этого, будут затронуты и российско-израильские отношения, а Москва в данном случае может отреагировать жестко.

Эксперт также добавил, что Вашингтон не станет поддерживать подобную инициативу Израиля, несмотря на заинтересованность в войне на территории Сирии.