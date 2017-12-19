Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Новости Сирии
Политолог оценил вероятность удара Израиля по объектам в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог оценил вероятность удара Израиля по объектам в Сирии

    2:02  19 Декабря 2017  /обновлено: 2:02  19 Декабря 2017
    1972

    Политолог оценил вероятность удара Израиля по объектам в Сирии

    Москва, 19 декабря. Кувейтская газета Al-Jarida получила данные о том, что Израиль и США готовят массированную атаку по некоторым объектам Ирана в Сирии. Ситуацию прокомментировал профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. По мнению политолога, Израиль сто раз подумает, прежде чем нанести удар.

    По данным источника издания в Кувейте, на территории Сирии Иран располагает объектами, которые выставляет за гражданские, хотя они обладают сугубо военным потенциалом. По данным издания, именно по этим объектам собирается нанести удары Израиль при поддержке США.

    «Дело в том, что сам кризис в Сирии показал, что израильтяне могут выкинуть подобный номер. Не стоит забывать, что они бомбили «Хезболлу» и военные конвои, чтобы отрезать их от снабжения. Но когда вопрос касается Ирана, то они несколько раз подумают, прежде, чем сделать», — заявил Вавилов «ПолитЭксперту».

    Политолог оценил вероятность удара Израиля по объектам в Сирии

    По мнению политолога, на это есть несколько причин. В частности, Иран является мощным государством в регионе, и затрагивать его интересы «для Израиля себе дороже».

    Помимо этого, будут затронуты и российско-израильские отношения, а Москва в данном случае может отреагировать жестко. 

    Эксперт также добавил, что Вашингтон не станет поддерживать подобную инициативу Израиля, несмотря на заинтересованность в войне на территории Сирии.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #израиль #иран
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть